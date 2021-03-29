شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو السوق السعودي بانتظار 20 حدثاً بين عموميات وتوزيعات وإدراج في أسبوع مكتظ بالأحداث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 28 مارس الجاري حتى 1 أبريل المُقبل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة أسمنت اليمامة، سامبا، الراجحي، طيبة، المتقدمة، العربي الوطني، ينساب، الخزف السعودي، أنابيب، أسمنت نجران، ساب، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة ساكو، دلة الصحية، الرياض ريت، فضلاً عن صرف أرباح شركة أسمنت الشمالية، أرامكو السعودية، جرير، مجموعة فتيحي، أسواق ع العثيم، بالإضافة إلى إدراج وبدء تداول أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 42.924 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 25 هللة لكل وحدة، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولى للوحدة يبلغ 2.63%.

وتبدأ شركة أسمنت الشمالية، يوم الأحد، صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة بنسبة 2.5%، بواقع 0.25 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2020.

وأيضاً يُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 27 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما نسبته 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي شركة دلة الصحية بنسبة 2.5 %، بواقع 0.25 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2020.

ومن المقرر أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات في السوق الرئيسية اعتباراً من غد الإثنين بالرمز 4261 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وتصوت الجمعية العمومية لمصرف الراجحي، بجلستها المنعقدة يوم الإثنين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2020، وقدرها 2.5 مليار ريال بواقع ريال للسهم تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة طيبة للاستثمار، يوم الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 80.22 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020، بواقع 0.50 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الخزف السعودي، يوم الثلاثاء، على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.3%، وذلك عن طريق منح أسهم، ليرتفع رأس المال من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، يوم الثلاثاء المُقبل، مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 703.125 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لبنك العربي الوطني، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بواقع 40 هللة للسهم الواحد، أي بنسبة 4% من قيمة السهم الإسمية.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الثلاثاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الرابع 2020، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بقيمة 282 مليون ريال، بحصة تبلغ 2.35 ريال للسهم، وبنسبة 23.5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة مجموعة فتيحي القابضة، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 11 مليون ريال، بواقع 20 هللة للسهم، وبما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت نجران، يوم الأربعاء المُقبل، على مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال، بحصة للسهم ستبلغ 75 هللة، بما نسبته 7.5% من القيمة الإسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 170 مليون سهم.

كذلك تبدأ شركة أرامكو السعودية، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الرابع من العام 2020، موزعة على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2020 كاملا 281 مليار ريال (75 مليار دولار).

وتبدأ شركة أسواق عبدالله العثيم، يوم الخميس المُقبل، صرف الأرباح المُستحقة عن النصف الثاني العام المالي 2020، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريالات لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 30 % من قيمة السهم الاسمية.