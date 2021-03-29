شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حسن الفيومي تاجر بالسوق إن الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض من جميع الأصناف الرئيسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والكوسة وهي الأصناف الرئيسية على المائدة المصرية، مشيرا إلى أنه حتى الآن بالرغم من اقتراب شهر رمضان الكريم لم تشهد الأسعار أي ارتفاعات نتيجة الإقبال وذلك بفضل زيادة المعروض من جميع الأصناف.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وأشار الفيومي إلى أن أسعار أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.