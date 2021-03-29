شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثانى تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.49 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 29-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث انخفض سعر الدولار، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.49 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.

18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.61 جنيه.

18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.45 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.47 جنيه للشراء. 18.61 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.44 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.44 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.