شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مجمع شرطى يشمل قسم شرطة وسجل مدني ونقطة مطافى بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، تفاصيل مشروع إنشاء المجمع الشرطي بمنطقة الـ800 فدان، ونسب تنفيذه، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ 3 مبان ضمن مشروع المجمع، وتشمل قسم الشرطة وآخر للسجل المدني، والحماية المدنية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع تخطت الـ87%.

فيما تفقد رئيس الجهاز، مركز الشباب الجاري تنفيذه بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحاً أن مشروع مركز الشباب يضم مبني اجتماعيا وحمام سباحة و3 ملاعب رياضية مختلفة.

كما شملت الجولة أيضا مشروع طريق شرق الواحة، ومشروعات الإسكان بقطاعي ج، د بمنطقة الـ800 فدان، حيث أكد رئيس الجهاز سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لاكتمال مقومات السكن والمعيشة بالمدينة، مع الالتزام بالمواصفات والجودة في التنفيذ.