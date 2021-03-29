شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم لخدمات الإدارة" تعلن الهيكل التنظيمى لمجلس الإدارة والمديرين التنفيذين بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، بيانات الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة، وضم كل من، هشام محمد جوهر رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، أحمد عادل بدر الدين نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا لشركة Thebes Education B.V (غير تنفيذي)، محمد مختار الرشيدي العضو المنتدب (تنفيذي)، ومحمود فتحي عطا الله، وحازم محمد بدران، وطارق محمد طنطاوي، وعمر سامي الإمام ممثلًا لشركة Thebes Education B.V، وسامية بهي الدين البارودي ممثلًا لشركة Thebes Education B.V، ويوسف أسعد حيدر أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين، ونبيل وليد قمحاوي، وإسكندر عادل طعمه، أعضاء مستقلين.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، بيانات المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة، وهم خالد خاطر الرئيس المالي التنفيذي، وخالد محمود المدير المالي، وأمل طارق غنيم مدير إدارة الموازنة والتقارير، وأحمد محمد رياض مدير الإدارة القانونية، وكريم محمد محمود علاقات المستثمرين.