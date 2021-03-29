شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار ثانى أيام الأسبوع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين2021 ـ 3 ـ 29، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأحد، لينخفض سعره بقيمة "قرش واحد" ليسجل فى البنك الأهلى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

وفى سياق متصل، بدأ الدولار الأسبوع بقوة، إذ تحرك في اتجاه ذروة مقابل اليورو اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه ميل للحذر بالسوق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، كما يضيف التوزيع الفائق السرعة للقاحات إلى جاذبية العملة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.79 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

15.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.68 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.