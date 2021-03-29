شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-3-2021 في الأسواق جنيها في سعر الكيلو، حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال محمد عيسى عضو شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن اليوم سجلت 25-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف عيسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار كرتونة البيض انخفضت لتسجل 38-40 جنيها للمستهلك، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.

وأشار عيسى إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الداجنة بتفعيل قانون حظر تدوال الدواجن الحية والاعتماد على المجازر المعتمدة وذلك سيساهم في الحفاظ على نسب الهدر التي تنتج من المحلات العشوائية، إضافة إلي المخاطر التي تسببها نقل المخلفات الخاصة بتنظيف الدواجن، مضيفا أن هذا سيساهم زيادة الصادرات والحفاظ على الأسعار بالسوق.

والجدير بالذكر أن سعر كجم من الدواجن امس تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو، بينما سجلت كرتونة البيض سعر أمس 39-42 جنيها.