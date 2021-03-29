الاقتصاد

14.56 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين خلال 2020

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القاهرة - سامية سيد - أفادت بيانات رسمية صينية أن حجم التجارة بين مصر والصين ارتفع بنسبة 10.34% على أساس سنوى، ليصل إلى 14.56 مليار دولار فى عام 2020. 

وذكرت وزارة التجارة الصينية، فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 13.64 مليار دولار، بزيادة 11.83% على أساس سنوى، فى حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار بتراجع نسبته 7.84%. 

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من ديسمبر عام 2020، أصبحت مصر الشريك التجارى الـ49 للصين. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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