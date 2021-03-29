شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث نائب محافظ بنك الاحيتاطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1777 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1798 والتي تعد أعلى مستوي للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1775، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1794.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى مشاركة نائب محافظ بنك الاحيتاطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر في حلقة نقاش افتراضية حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكس عن كون الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون لديه "المزيد ليقوله" في نيسان/أبريل حول خطته للتعافي من جائحة كورونا التي تركز على قضايا مثل الرعاية الصحية وترك النساء لسوق العامل وذلك عقب دفعه بحزمة الإنقاذ لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بقيمة 1.9$ تريليون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت بساكس أنه "عندما دافع الرئيس عن خطة الإنقاذ الأمريكية، تحدث عن كونها مرحلتان: الإنقاذ ثم التعافي، ما سوف يسمعه الشعب الأمريكي منه هذا الأسبوع، والخطوة الأولى في خطته نحو التعافي الاستثمار في البنية التحتية"، مضيفة "سيكون لديه المزيد ليقوله لاحقاً في نيسان/أبريل حول الجزء الثاني من خطة التعافي الخاصة به والتي ستضمن عدد من الأجزاء التي تحدثت عنها، الرعاية الصحية ورعاية الأطفال ومعالجة ذلك".

كما نوهت بساكس في حديثها لقناة "فوكس نيوز صنداي" بالأمس لكون "الأزمة في الوقت الراهن تكمن في النساء اللواتي غادرن مكان عمالهن" مضيفة أن "الحزمة الكاملة، ما زلنا نعمل عليها"، وذلك مع أفادتها بأن تلك الحزمة ومشروع قانون البنية التحتية المتوقع للحزب الديمقراطي الحاكم سيكونان "اقتراحان منفصلان" وموضحة كعضوة في إدارة بايدن "سنعمل مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لنرى كيف ينبغي أن نتحرك للأمام".

هذا ومن المرتقب تقدم الرئيس الأمريكي بايدن تفاصيل حزمة البنية التحتية الأربعاء خلال خطاب له في بيتسبرغ، ويذكر أن الديمقراطيين يقترحوا تحفيز جديدة للإنفاق على التوظيف والبنية التحتية تصل إلى 3$ تريليون ستكون القاعدة الأساسية لبرنامج بادين "إعادة البناء بشكل أفضل"، بينما من المتوقع تضاعف الدين الفيدرالي (أكثر من 28$ تريليون) إلى 202% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ثلاثة عقود وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.