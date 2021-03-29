شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أسابيع مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع اليوم الاثنين لحديث نائب محافظ الاحيتاطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية كريستوفر والر.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.52% لتتداول حالياً عند 1,181.25$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,187.42$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,188.56$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 92.83 مقارنة بالافتتاحية عند 92.74.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى مشاركة نائب محافظ بنك الاحيتاطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر في حلقة نقاش افتراضية حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل تغريدة شركة الخدمات البحرية "إنشيب" عبر تويتر بأنه تم إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إفير جرين" التي كانت تسد قناة السويس المصرية، في سياق أخر، تتطلع الأسواق إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غد الأربعاء في بيتسبرغ والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله عن تفصيل خطط الإنفاق على البينة التحتية والتي قد تعزز التعافي لأكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 126.36 مليون ولقي 2,769,473 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.