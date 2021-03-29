شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الاثنين عقب انتهاء برنامج دعم الأجور (JopKeeper) الاسترالي أمس الأحد.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 18-19 من آذار/مارس والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك، وتطرق التقرير لأهمية ضمان الحفاظ على إطار السياسة الحالية مستقرة ضمن التعهد بالحفاظ على السياسة النقدية توسعية، وأنه إذا توسع المركزي الياباني في تخفيف السياسة النقدية، فأنه سيظهر مقدماً الإجراءات التي سيتخذها لتقليل أي تداعيات سلبية.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل تغريدة شركة الخدمات البحرية "إنشيب" عبر تويتر بأنه تم إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إفير جرين" التي كانت تسد قناة السويس المصرية، في سياق أخر، تتطلع الأسواق إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غد الأربعاء في بيتسبرغ والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله عن تفصيل خطط الإنفاق على البينة التحتية والتي قد تعزز التعافي لأكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارنفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.59% ليربح 11.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,995.80، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.94% ليربح هو الأخر 273.63 نقطة ويصل إلى المستوى 29,450.33.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.78% ليربح 39.22 نقطة ويصل إلى المستوى 5,077.21، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.79% ليربح هو الأخر 27.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,445.40.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليربح 50.99 نقطة ويصل إلى المستوى 28,387.42، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 6.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,047.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.33% ليربح 40.61 نقطة ويصل إلى المستوى 12,389.44، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.19% ليخسر 12.83 نقطة ويصل إلى المستوى 6,811.40.