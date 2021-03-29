شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تؤكد مضيها قُدما في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية في حرض، وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021.

وقالت الشركة في بيان لـموقع تداول"، اليوم الإثنين، إن نسبة الإنجاز المتحقق 75% من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وأفادت الشركة، بأنهبحسب تقديرات الشركة سيتم تأجيل الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع ليصبح في 31 يوليو 2021.

وأوضحت أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقا، والتي كانت بفعل القوة القاهرة الناجمة عن جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها تأجيل لبعض أنشطة التوريد للمشروع وتأخير أعمال التنفيذ.

ويشار إلى أن الشركة تحولت للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مُحققة صافي أرباح بلغ 35.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

كذلك ارتفعت إيرادات الشركة للعام 2020 بنسبة 3.50% مقارنة بالعام 2019، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان وتصنيع الأغذية بنسبة 2.84% وزيادة مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 12.97%.