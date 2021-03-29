شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تعلن نجاح إعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة "صدارة للكيميائيات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن إبرامها اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، مع تعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة للكيميائيات فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات صدارة النهائية.

وأفادت أرامكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو) وافقتا على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات.

ونوهت الشركة إلى أن هذا المبلغ يُعد أقل بكثير مقارنةً بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليار دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت إكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020.

هذا وتضمنت أحكام إعادة الهيكلة أيضاً امتيازات مثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى تاريخ 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

كما أبرمت أرامكو السعودية وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات، وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تخضع لشروط معينة متفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذي علاقة بشركة "أرامكو السعودية"، نظرًا لكونها أحد تابعيها إذ تمتلك شركة "أرامكو السعودية" نسبة 65% من رأس مال شركة صدارة للكيميائيات.

يُذكر أن أرامكو حققت صافي أرباح بلغ 183.76 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 330.69 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال 2020 إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضًا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.