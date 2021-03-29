شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مكة للإنشاء" تُقر عدم توزيع أرباح عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، المنعقدة أمس الأحد، المووافقة على مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عدم توزيع الأرباح يأتي لعدم تحقيق الشركة أرباح هذا العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

هذا وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15 ديسمبر 2020.

وأبرت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 59 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومخصص زكاة لسنوات سابقة.

وتراجعت المبيعات إلى 123 مليون ريال خلال العام 1442 هـ، مُقابل مبيعات بلغت 477 مليون ريال خلال العام 1441 هـ.