شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تطلق مخطط سكني جديد لتوفير 1752 قطعة أرض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن إطلاق مخطط "الأوركيد" عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، حيث يوفر المخطط 1752 قطعة أرض سكنية، ليصل بذلك إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" إلى 218 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

وذكر برنامج سكني، أنه مُستمر في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يُتاح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال جميع الإجراءات.

ويقع مُخطط الأوركيد جنوب غربي محافظة صامطة ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام، على مساحة تصل إلى 1.6 مليون م2، إذ يُوفّر 1752 أرضا سكنية بمتوسط مساحات 510م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وكان برنامج "سكني" قد أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تُسهّل تملك الأسر السعودية، إضافة إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين.

ومؤخرا، أكد صندوق التنمية العقارية السعودي أنه تم إيداع أكثر من 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن شهر فبراير 2021.