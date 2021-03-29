شكرا لقرائتكم خبر عن "جي أي كابيتال": بيع الأسهم على المكشوف سيكون مؤثراً إيجابياً على السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المشورة لدى شركة جي أي كابيتال عبدالله الحامد إن إقرار تعديلات البيع على المكشوف ستكون لها تبعات إيجابية على السوق السعودي.

وأضاف أن عمليات البيع على المكشوف، ستكون أكثر تأثيرا عندما تزيد فعالية المؤسسات الاستثمارية، وليس الأفراد، وعندما تزيد الحاجة لمزيد من الخيارات والأدوات الآجلة، للتحوط وليس للمضاربة، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إنه لا يمكن البيع على المكشوف إلا بوجود السهم في الواقع لدى الشركة أو في محافظها، أو ربما تذهب الجهة الراغبة في ذلك البيع باقتراض السهم من جهة حافظة له أو مالكة له.

ووصف أداء الشركات السعودية، بأنه استثنائي قياسا إلى ظروف الجائحة في عام 2020 وسيستمر هذا الأداء في العام الحالي، بأوضاع مريحة للسوق.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، أعلنت الخميس الماضي صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية، وقرار مجلس إدارة "تداول" والمتضمن الموافقة على القواعد المنظمة للبيع على المكشوف المعدلة، ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المعدلة، وإجراءات السوق والمركز المعدلة، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.

وتتضمن تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأحد مرتفعاً 0.7% إلى 9482.95 نقطة بتداولات زادت على 8.6 مليار ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) أمس منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.