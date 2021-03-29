شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: الإمارات تؤمن بحق اللقاح دون تمييز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاثنين، القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية افتراضياً. وقال سموه خلال القمة: إن الإمارات رفعت التزامها تجاه المجتمع الدولي، وذلك عبر الإعلان التاريخي عن تشكيل ائتلاف الأمل من أبوظبي، حيث حشد لتوفير أكثر من 6 مليارات من اللقاح في عام 2021، وأشار إلى أن الإمارات تؤمن أن كل شخص له الحق في الحصول على اللقاح دون تمييز.

وأضاف سموه: إن ازدهار الدول يكون بمضافرة الجهود والتعاون مع الدول الأخرى في ظل ترابط العالم بشكل وثيق وارتباط المصائر ببعضها.

وأكد سموه أن الأمن الصحي العالمي يعتمد على رفاه جميع المجتمعات، مشيراً إلى أن الإمارات لعبت باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً دوراً محورياً في ضمان تزويد الدول بالموارد التي تحتاج إليها للخروج من هذه الأزمة، حيث تحركت بسرعة لتقديم المساعدات الطبية والغذائية لجميع أنحاء العالم، وذلك بفضل بنيتنا التحتية العالمية، وقدرتها اللوجستية وقربها الجغرافي من إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقال إن الإمارات قد بذلت جهوداً كبيرة للحد من انتشار جائحة «كورونا» عالمياً من خلال تقديم 1760 طناً من المساعدات إلى 129 دولة،

وفي 26 نوفمبر 2020 رفعت دولة الإمارات التزاماتها وذلك عبر الإعلان التاريخي عن إطلاق ائتلاف الأمل، حيث حشد الائتلاف خبراتنا لتوفير أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاح في 2021 وضمان حصول 170 دولة على هذه الخدمات.

وأوضح أنه كلما أسرع شركاؤنا في تطعيم سكانهم، كلما أسرعنا جميعاً في التعافي الشامل.

إلى ذلك، قال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن التوزيع غير العادل للقاحات يعد انتهاكاً أخلاقياً وله نتائج سلبية.