السيارة الجديدة كليًا كيا ريو هاتشباك 2021.. الأسعار والمواصفات.. صور وفيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

جمعت كيا ريو الجديدة كلياً لعام 2021 بين الخصائص الراقية والسعر المثالي الميسور لجميع الفئات، فتتوفر سيارة كيا ريو بنسختين لعام 2021 إما كيا ريو هاتشباك وإما سيدان، وتميزت كيا ريو هاتشباك الجديدة كلياً لعام 2021 بالمحرك الموفر للوقود صغير الحجم، وتعتبر سيارة كيا ريو هاتشباك سيارة نشطة في المدينة وفي الإزدحامات المرورية، وجائت كيا ريو الجديدة بتصميم داخلي مميز ومريح بنفس القدر بإستثناء الحجم الصغير للمقاعد الخلفية، وتعمل كيا ريو بجميع نسخها المتوفرة في الأسواق لعام 2021 بنظام معلومات وترفيه سهل الإستخدام يدعم Apple CarPlay و Android Auto، والعديد من مواصفات الأمان والجودة لسيارة الهاتشباك الصغيرة كيا ريو الجديدة لعام 2021، وقامت شركة كيا برفع مستوى جودة المواد الخام المستخدمة في تصنيع سيارة كيا ريو الجديدة من الخارج والداخل.

تبدأ أسعار كيا ريو من 269,900 ج.م، تتنافس كيا ريو هاتشباك مع منافسين معروفين مثل فورد فيستا، تتوفر سيارة الكورية Hatchback هذه في 3 نسخها ، حيث تباع أغلى نسخها بسعر 309,900 ج.م.

ريو 2021

جائت سيارة كيا ريو هاتشباك الجديدة كلياً بتصميم جديد (فيس ليفت) ومميز يحاكي عصر التكنلوجيا والتطور الحالي، حيث قامت شركة كيا بتعديل مقدمة سيارة كيا ريو بإضافة أضوية الليد الجديدة والمميزة بالتصميم الراقي والأنيق، والشبك الأمامي العلوي بتصميم جديد ومغلق كلياً باللون الأسود، وشبك التهوية السفلي المميز بتصميم أكثر جاذبية عن النسخ السابقة، وقامت شركة كيا بإضافة أضوية الضباب التي تعمل بتقنية الليد بشكل رباعي مميز وأنيق يضيف طابع جمالي مميز لمقدمة كيا ريو الجديدة كلياً لعام 2021، ولا ننسى غطاء المحرك بالخطوط الأكثر حدة المائلة للأسفل.



سيارة كيا ريو هاتشباك من الخلف، جائت سيارة كيا ريو الجديدة لعام 2021 بتصميم هاتشباك مميز وراقي يوحي بعملية وأداء السيارة الصغيرة من الصانع الكوري كيا موتورز، حيث قامت شركة كيا بإضافة أضوية الليد الخلفية الجديدة المميزة بتصميم أكثر من رائع لسيارة كيا ريو هاتشباك 2021، والزجاج الخلفي مع مساحة خلفية وسبويلر وإطار باللون الأسود العريق، وأيضاً الصدام الخلفي الجديد بعوادم الكروم المميزة والعواكس الضوئية الطولية الثنائية.



التصميم الداخلي لسيارة كيا ريو 2021

كيا ريو من الداخل، تميزت سيارة كيا ريو هاتشباك من الداخل بالتصيمم الجديد والمميز والمليء بالتكنلوجيا المتطورة من الصانع الكوري كيا موتورز، حيث تتوفر كيا ريو بشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة تدعم نظام Apple CarPlay اللاسلكي ونظام Android Auto القياسي، وشاشة العدادات القياسية بحجم 4.2 في منتصف العدادات أمام السائق، وتحتوي هذه الشاشة على مجموعة من المتغيرات والمعلومات لنسخة سبورت و جي تي لاين، وتحصل نسخة جي تي لاين من الدرجة الأولى على تحكم كامل في المناخ ومزيل ضباب أوتوماتيكي للنوافذ يعمل في كل مرة يتم بها تشغيل نظام التحكم في المناخ، وبالنسبة للمساحة الداخلية لسيارة كيا ريو هاتشباك فهي كمساحة أي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم مخصصة للرحلات قصيرة المدى ولطرق المدينة المزدحمة، وتتوفر كيا ريو هاتشباك بالعديد من مواصفات الأمان والتكنلوجيا لعام 2021.



مواصفات الأمان والتنلوجيا لسيارة كيا ريو 2021

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع التعرف على المشاة والسيارات وراكبي الدراجات.

مساعدة الحفاظ على المسار.

التحذير من تشتت انتباه السائق.

نظام التحذير من الإصطدام الأعمى.

التحكم الذكي في السرعة.

نظام المساعدة في تجنب الاصطدام في حركة المرور الخلفية.

نظام الدخول والتشغيل من دون مفتاح.

نظام صوتي قياسي.

مداخل usb.

إطارات كيا ريو 2021 KIA RIO

تتوفر سيارة كيا ريو الجديدة كلياً لعام 2021 بإطارات مميزة قياس 15، 16، 17 إنش يمكنك طلبها من الوكيل مباشرة.

محركات كيا ريو 2021

تتوفر كيا ريو 2021 الجديدة كلياً بمحركان:

1. محرك سعة 1.4 لتر 4 إسطوانات يولد قوة 99 حصان، و 133 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

2. محرك 1.0 لتر 3 إسطوانات يولد قوة 118 حصان، و 172 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي القابض.