شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك للارتفاع بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، ويحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من التداولات الإيجابية التي تستهدف مستوى 0.9494 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.9375 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9350 والمقاومة 0.9470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد