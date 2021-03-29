شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً ليتخطى مستوى 0.7615، لكنه يواجه مقاومة يشكّلها خط الدعم المكسور الذي بالصورة، يرافقه ظهور إشارات سلبية يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7500، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7650 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط