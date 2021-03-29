شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة الآن بعد الاندفاع الصاعد القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الهابطة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ليتجه نحو عودة محتملة للسيناريو التصحيحي الهابط، لكنه يحتاج لكسر مستويات 63.70 ثم 62.94 لتأكيد مواصلة الانخفاض، حيث يمثّل التماسك فوق المستوى الأول مفتاح استئناف المسار الرئيسي الصاعد.

لذلك، نحن نفضّل التزام الحيادية إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر مستويات 63.70 ثم 62.94 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض والتوجه نحو مستويات 60.40 ثم 57.75 كمحطات سلبية رئيسية، بينما يمثل اختراق 64.85 عامل إيجابي سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مكاسب تبدأ عند 66.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي