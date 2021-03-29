شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بهدوء – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن حاجز 25.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، يدعمها الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل قناة هابطة تدعم فرص التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تصل إلى 24.00 على المدى القريب.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.30 والمقاومة 25.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط