شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الجانبي والضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، والذي ينحصر بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1740.00، وبالتالي، سيبقى المسار الجانبي مرجحاً على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد المستويات المذكورة.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لزيارة مستويات 1700.00 ثم 1692.00 مبدئياً، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح بدء محاولات تعافي تستهدف مستوى 1765.00 كمحطة رئيسية أولى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي