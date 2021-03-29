الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 29-03-2021

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية جديدة الآن ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.2725 كهدف رئيسي تالي.

محمد يوسف

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