شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية جديدة الآن ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.2725 كهدف رئيسي تالي.
نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2525.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2550 والمقاومة 1.2670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد