شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينجح بالاختراق – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين باختراق مستوى 109.22 واندفع صعوداً ليقترب من حاجز 110.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 110.30.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق مستويات 109.20 – 109.00 مهم لمواصلة الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد