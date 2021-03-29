شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة والدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحافظ على ثباته دونها، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع مناطق المقاومة الحالية ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1.3580، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 1.3805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3690 والمقاومة 1.3830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط