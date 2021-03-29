شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1780، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط ليضغط على المستوى المذكور، حيث يتقاطع مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي ليحفّز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية المتوقعة خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مستوى 1.1700 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 1.1780 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ بزيارة مناطق 1.1885 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط