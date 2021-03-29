شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يصل لأعلى مستوياته في أسبوعين – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجزيرة (1020) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.73% بما يعادل 0.26 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 15.88 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.76 ومستوى المقاومة 15.88.