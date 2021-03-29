شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يقترب من منطقة دعم محورية – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أنابيب (2200) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر للجلسة السادسة على التوالي بلغت نسبتها -0.80% بما يعادل -0.18 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليقترب بهذا الانخفاض من الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 24.00.