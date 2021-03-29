شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يظهر بعض العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مدينة المعرفة (4310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.23% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.90، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.34 ومستوى المقاومة 18.00.