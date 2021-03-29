شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتراجع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيرا (1810) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت -0.74% بما يعادل -0.14 نقطة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.46.