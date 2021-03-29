شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأسمنت العربية (3010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.05 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 46.07.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.40 ومستوى المقاومة 44.15.