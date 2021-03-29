شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شمس (4170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل -0.30 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 55.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 49.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.00 ومستوى المقاومة 60.00.