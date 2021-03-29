شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية تعويم سفينة قناة السويس الجانحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-وكالات

قالت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على "تويتر"، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.

وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق، أنها استأنفت عمليات قطر السفينة. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان، فجر الاثنين إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".