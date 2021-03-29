شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف بسوق العبور للجملة تشهد استقرارا، اليوم الاثنين، 29-3-2021، حيث سجلت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.

بينما تتراوح سعر البلطي الأسواني، بين 17-37 جنيها للكيلو، و سعر البلطي المزارع 2 يتراوح بين 19-20 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 1، 21-23 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " لـ40-48 جنيها للكيلو ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.