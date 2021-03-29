شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 28 كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث نائب محافظ بنك الاحيتاطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 03:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7640 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7637، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7645، بينما حقق الأدنى له عند 0.7621.

هذا وقد انتهي أمس الأحد برنامج دعم الأجور (JopKeeper) الاسترالي ليغلق أكبر إجراء تحفيزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في استراليا والذي كان يهدف لإبقاء العمال مرتبطين بالشركات أثناء عمليات الإغلاق والقيود الأخرى التي تمت بسبب الجائحة بتكلفة 90 مليار دولار استرالي (68$ مليار) أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لاستراليا وكان يهدف إلى دعم حوالي 1.1 مليون عامل وفقاُ لبيانات وزارة الخزانة الاسترالية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الخزانة الاسترالية تقدر أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 150 ألف وظيفة مع نهاية البرنامج وتقر بأن بعض الشركات ستنهار بدون دعم حكومي، وأنه قد يتوقف ذلك مؤقتاً عند ازدهار التوظيف الذي شهد أدي لانخفاض معدل البطالة في استراليا إلى 5.8% في شباط/فبراير من ذروته بسبب الجائحة، حينما وصل إلى 7.5% والمخاوف المبكرة آنذاك بارتفاع البطالة إلى 10%.

ويذكر أنه مع الاعتراف بالمخاطر التي يتعرض لها سوق العمل، دافع وزير الخزانة ستيفن كينيدي الأسبوع الماضي عن قرار إنهاء مهمة برنامج دعم الأجور في بلاده مصرحاً آنذاك، "يحتوي البرنامج على عدد من الميزات التي تخلق حوافز سلبية، والتي من المرجح أن تصبح أكثر وضوحاً مع تعافي الاقتصاد"، كما نوه أيضا نائب محافظ البنك المركزي الاسترالي جاي ديبيل لكون البطالة تراجعت بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه بنك استراليا الاحتياطي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى مشاركة نائب محافظ بنك الاحيتاطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر في حلقة نقاش افتراضية حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكس عن كون الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون لديه "المزيد ليقوله" في نيسان/أبريل حول خطته للتعافي من جائحة كورونا التي تركز على قضايا مثل الرعاية الصحية وترك النساء لسوق العامل وذلك عقب دفعه بحزمة الإنقاذ لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بقيمة 1.9$ تريليون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت بساكس أنه "عندما دافع الرئيس عن خطة الإنقاذ الأمريكية، تحدث عن كونها مرحلتان: الإنقاذ ثم التعافي، ما سوف يسمعه الشعب الأمريكي منه هذا الأسبوع، والخطوة الأولى في خطته نحو التعافي الاستثمار في البنية التحتية"، مضيفة "سيكون لديه المزيد ليقوله لاحقاً في نيسان/أبريل حول الجزء الثاني من خطة التعافي الخاصة به والتي ستضمن عدد من الأجزاء التي تحدثت عنها الرعاية الصحية ورعاية الأطفال ومعالجة ذلك".

كما نوهت بساكس في حديثها لقناة "فوكس نيوز صنداي" بالأمس لكون "الأزمة في الوقت الراهن تكمن في النساء اللواتي غادرن مكان عمالهن" مضيفة أن "الخزمة الكاملة، ما زلنا نعمل عليها"، وذلك مع أفادتها بأن تلك الحزمة ومشروع قانون البنية التحتية المتوقع للحزب الديمقراطي الحاكم سيكونان "اقتراحان منفصلان" وأن إدارة الرئيس الأميركي بايدن "سنعمل مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لنرى كيف ينبغي أن نتحرك للأمام".

هذا ومن المرتقب تقدم الرئيس الأمريكي بايدن تفاصيل حزمة البنية التحتية الأربعاء خلال خطاب له في بيتسبرغ، ويذكر أن الديمقراطيين يقترحوا تحفيز جديدة للإنفاق على التوظيف والبنية التحتية تصل إلى 3$ تريليون ستكون القاعدة الأساسية لبرنامج بادين "إعادة البناء بشكل أفضل"، بينما من المتوقع تضاعف الدين الفيدرالي (أكثر من 28$ تريليون) إلى 202% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ثلاثة عقود وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.