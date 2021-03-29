شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 65.239 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك تستمر مؤشرات القوة النسبية في إرسال الإشارات السلبية ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 9,698.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,380.74 ومستوى المقاومة 9,698.68.