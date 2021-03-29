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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للإحصاء: ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباه بكورونا يليه السعال والكحة.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
وأظهرت نتائج الدراسة، أن 13.5% من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، ترتفع تلك النسبة في الحضر لتصل إلى 15.6%، مقابل 11.7% للريف، كما أن 65% من الأسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباه بالإصابة ترتفع تلك النسبة في الريف لتصل إلى 70.7%، وتنخفض قليلا في الحضر لتصل إلى 60.2%، يليها السعال والكحة ثم الرشح والزكام.
وأشارت الدراسة، إلى أن 48% من الأفراد اللذين شكوا بالإصابة بالفيروس تأكدت إصابتهم بالفيروس، ترتفع تلك النسبة قليلا في الريف لتصل إلى 50.1%، وتنخفض قليلا في الحضر لتصل إلى 47.6%، وأكثر من 87% من الأفراد اللذين تأكدت إصاباتهم قاموا بعمل عزل منزلي ترتفع تلك النسبة في الحضر لتصل إلى 88.3%، وتقل قليلا في الريف لتصل إلى 85.7%، يليها التوجه إلى مستشفيات العزل، وذلك بنسبة تصل إلى 10%، في حين قام أقل من 1% بالاتصال بالخط الساخن أو استشارة الصيدلية.
وتوضح الدراسة، أن 5.8% من الأسر قد خالط أحد أفرادها شخص مصاب بفيروس كورونا، وقد ارتفعت النسبة قليلا بالحضر لتصل إلى 6.9% مقابل 4.9% بالريف.