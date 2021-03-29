شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 8311 نقطة، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 6150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,299 بينما مستوى المقاومة هو 6,328 نقطة