شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 10154 نقطة، الا انه اغلق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10191 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 10300 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 9950 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,164 بينما مستوى المقاومة هو 10,210 نقطة