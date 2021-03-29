شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق امس الاحد عند مستوى 188 فلس، وهو أعلى مستوى يصل إليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه للوصول لمستوى المقاومة 200 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى177 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 186 وبين مستوى المقاومة هو 192 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد