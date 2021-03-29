شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 85 فلس، وهو أدنى مستوى يصل إليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الضغوط البيعية للوصول بالسهم لمستويات قد تصل إلى 60 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 60 فلس وبين مستوى المقاومة هو 67 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط