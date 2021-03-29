شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لأسفل في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 35 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا معمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم الهام عند 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 33.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 36.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط