شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 225 فلس، وهو أعلى مستوى له خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 230 فلس كمستوى أول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 215 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 222 وبين مستوى المقاومة هو 230 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد