شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستىو 45.10 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 45.10 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما قد يضغط عليه لأسفل للوصول لمستوى الدعم الهام عند 43 فلس كمستوى أول خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 44.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 45.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط