شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يسجل أرتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 179 فلس، وهو أعلى مستوى يصل إليه السهم منذ بداية تداوله، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 165 فلس،مما قد يرسل السهم لأعلى للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 210 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 166.0 وبين مستوى المقاومة هو 193.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد