شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 384 فلس، وهو أدنى مستوى يسجله السهم في اسبوعين، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 365 فلس كمستوى أول ثم 345 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 405 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 380.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 386.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط