شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 200 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 204 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 194 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 204 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 197 فلس وبين مستوى المقاومة هو 201 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط