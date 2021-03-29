شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الاحد عند مستوى 797 فلس، وهو أدنى مستوى يصل إليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 785 فلس كمستوى أول خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 815 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 793 فلس وبين مستوى المقاومة هو 800 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط