شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأحد، حيث اغلق عند مستوى 1.739 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 1.90 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.65 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.69 وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد